議員探索中環夜經濟　9點店舖打烊　商場人流疏

疫後經濟復甦緩慢，政府去年公布一系列「香港夜繽紛」活動，力谷夜經濟，至今近10個月，但夜市仍然靜英英。行政會議召集人葉劉淑儀在剛過的周末與黨友到中環探索，發現晚上未到9時步出酒吧，發覺整個商場已人流疏落，店舖亦已準備打佯，若沒有鄰近中環海濱正舉行的「S2O Hong Kong」，相信人流更少。

葉劉淑儀今日(9日)在社交平台貼文，指日前與黨友到中環「蒲點」、主打東南亞風格的美食廊 BaseHall。她指數月前與女兒跟友人曾光顧一家頗具人氣的食肆，還記得該店價錢相當進取，人均消費逾1,000港元，服務和味道俱佳。但今次重臨該店舖已結業，換來的是主打壽司及日式定食的店舖；其價格亦變得相宜，人均消費只是200多港元，材料既新鮮且味道不錯。

她與店長閒聊得知 BaseHall營業時間是星期一至六，星期日及公眾假期休息。午市因有鄰近上班族光顧，基本上每天座無虛席，十分旺場。平日晚上人客數量則一般，雖然不定期有Live Band表演，但整體來說晚市人流較為疏落。

晚飯後一行人轉到同層一間頗為隱蔽的酒吧，她指進場後不到20分鐘已全場滿座，氣氛熱鬧。其實早前她與女兒曾光顧此酒吧，這次到訪發覺已調整售價，雞尾酒劃一價港幣170港元，看來市道欠佳，餐飲零售業也要「將價就市」，靈活地作出調整了。

她指政府自去年起大力推動「香港夜繽紛」，推行一系列以夜市作為推廣旅遊及刺激經濟的項目，鼓勵市民及遊客晚上外出消費，力谷「夜經濟」，然而們晚上未到9時步出酒吧，發覺整個BaseHall人流疏落，店舖亦已準備打烊。假如沒有鄰近中環海濱正舉行的「S2O Hong Kong」，相信人流更少。