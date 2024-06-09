當局強化應對極端天氣措施　承建商增至66個確保足夠處理應變工作

極端天氣愈趨頻繁，發展局及轄下部門實施一系列強化措施，涵蓋水浸、山泥傾瀉、塌樹及構築物安全等範疇；包括在極端天氣情況下會啟動緊急應變系統，整合、統籌及靈活調配各工務部門承建商的資源。發展局總助理秘書長（工務）黃仲華表示，現時承建商數目已由去年的43個增至66個，涉及人數約1,300人，確保有足夠資源在緊急情況下，處理各項應變工作。而在每一次威脅香港的暴雨或颱風來臨之前及過後，有關部門都會因應天氣預警，啟動新一輪的針對性巡查及後續行動。

另外，渠務署今年亦強化有關「及時清渠」安排，渠務署總工程師（香港及離島）陳克強表示，現時已識別220處容易受垃圾或雜物阻塞而出現水浸的位置，每當收到天文台的暴雨預警，渠務署便會即時調配人手巡查這些位置。陳續指，署方已檢視和強化緊急事故控制中心和緊急應變隊伍的運作，在極端天氣情況下緊急應變隊伍可以靈活增加至約160隊，動員約600名工作人員全力處理水浸個案。而渠務署的應急運作基地亦由過往的13個增至超過30個，以便緊急應變隊伍能以最短時間到達水浸現場並處理水浸事故。

土力工程處則設有全年無休的緊急服務，萬一發生山泥傾瀉可提供岩土工程方面意見。當區亦已於雨季前檢查所有政府斜坡，並完成所需的維修及暢通渠道工作。當局亦為位處高人流、高車流地方的樹木進行樹木風險評估，預計可於風季前完成評估及跟進工作。屋宇署則於颱風前後加強對招牌及建築地盤的巡查工作。當發出八號熱帶氣旋警告信號，屋宇署的緊急事故控制中心會即時運作，以處理與私人樓宇安全有關的緊急事故，並在颱風過後巡查各區主要街道，辨識是否有鬆脫招牌、棚架、窗戶等。