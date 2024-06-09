外傭墮網騙　累僱主家遭淋紅油恐嚇　有個案涉款逾10萬

有協會和議員指近期接獲大批僱主求助，指外傭借貸導致僱主家被淋紅油、恐嚇、騷擾、將外傭和僱主照片合成不雅照片等，並要求僱主代外傭償還債務，有涉事僱主表示外傭已欠下10多萬港元債務，且不斷收到信息要求還錢，而僱主表示即便報警求助，相關收數公司仍然繼續利用各種手法向僱主追數。

議員梁熙表示，近期約20名受害僱主指其委聘的外傭早前被網貸廣告以不同的名目吸引，填寫一些「網貸諮詢表格」，吸引外傭向其「諮詢」了解，一旦外傭提交表格後，就聲稱已完成批核，並立即將相關款項存入其提供的銀行戶口中，外傭在不知就裏借取超高利息貸款，即使還錢後亦不得要領，甚至令僱主受不同手段的威嚇追債滋擾。

國際家庭服務業持續發展聯會暨國際政商勞資事務和諧關愛會會長林夏瑤表示，現時手上有逾20多個僱主及職業介紹所提供的求助轉介，個案亦正不斷增加有上升趨勢，在6月更惡化至每日都有僱主向該會求助，當中有10多宗個案來自同1間名字由X開頭的網貸公司。林指有外傭的確是被這種「假諮詢、真借貸」的網貸廣告手法欺騙借款，但事實上僱主根本無從判斷是否外傭的借款過程，不排除當中有外傭是有向一間、甚至多間財務公司借款，有個案向10間公司借款達10萬港元；另外有14日借貸利息高達140%，最終令外傭無力償還。

有僱主和中介公司指出，雖然事後有報案和通知入境處，但該X財務公司表示「報案都冇用」，且財務公司對僱主資料好像瞭如指掌，甚至上門拍攝了僱主家中門牌。林表示該X財務公司的據點頗多，包括香港、台灣、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等，而財務公司也會透過智能電話、金飾、現金券等獎品利誘外傭「諮詢」。

國際政商勞資事務和諧關愛會副主席徐明珠透露，除向僱主居所或鄰居「淋紅油」、貼「追債大字報」外，有外傭更在被脅迫下，向放貸公司提供僱主的家庭照，其後有追數公司將僱主一家移花接木到色情照片上作威脅，迫使僱主為外傭被騙的行為「埋單」，從而達到詐騙金錢的目標。

其中一位僱主陳先生表示，菲傭向他稱由於家庭原因，很多小朋友要照顧，因此需要不斷借貸，他指該菲傭已經為其工作7年，但在今年1月份陸續收到不同的滋擾，包括有香港和外國的電話，甚至有人上門敲門，直到今年3月份開始淋紅油，雖然立即報警，落口供後沒有任何信息。他了解到外傭向4間財務公司借貸，合共金額約10多萬港元，他已經幫忙償還了一筆6,000港元的款項但於事無補，而外傭已向他表明不會償還費用，他指不會考慮和該外傭續約，並擔心事件會弄傷家中小朋友。

另外一名僱主艾小姐指外傭由去年10月中入職，到去年12月已經收到第一封收債信，隨後陸續收到多封，最高要求償還1萬6千多元，她指自己已解僱該外傭，但騷擾仍然持續，即便向收數公司展示終止合約書後仍有追數，她亦表示雖然外傭曾指因母親生病而借貸，但事後了解發現並非此原因，她表示非常擔心被淋紅油，事件對工作生活都有很大影響。

梁熙指政府部門已掌握有這種情況，並認為制度有優化空間，他向本港所有僱主作出呼籲，需要立即提醒及教育外傭，現時本港出現新型借貸陷阱，不要因貪圖小便宜或所謂調查禮物，填寫任何「網貸諮詢表格」。他又指此種新型欺詐式貸款並不道德及違法，因外傭無力償還，亦衍生不少非法追債行為，導致與借款無關的僱主一家被追數公司嚴重滋擾，如果情況繼續惡化且不受控，不排除會令本港進一步收緊追債行為，若業界不想以法例收緊營商空間，請務必做好行業自我監管。

不少僱主的外傭有不只一間、而是多間財務公司的欠債紀錄，梁熙希望財務公司會向信貸監察服務公司查詢外傭的信貸記錄外，亦應參考新加坡限制外傭借貸金額總數，因在當地，每個外傭只能貸款500元新加坡元，即折合約3,000港元，避免外傭過度借貸後衍生追債及連累僱主的情況。