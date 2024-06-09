299市民個資外洩　展列電話地址等　涉知名速遞及網店

再有本港市民的個人資料被外洩，今次涉及速遞公司的客戶資料。有傳媒揭發一個懷疑由黑客營運的即時通訊軟件Telegram公開群組，上周三(5日)上載一個名為「香港快遞」的個人資料樣本檔案，當中共有299人的姓名、電話及地址，以及郵件追蹤編號等個人資料，當中成功聯絡8名市民，均對個人資料外洩深感憂慮。私隱專員公署回覆查詢時指並無收到相關通報，會主動聯絡相關機構了解事件。

今次涉及外洩資料事件，至少涉及2間速遞公司及3間網店，包括順豐速運、嘉里速遞，網店iHerb、萬寧及Nu Skin，均為港人常用的知名公司，暫時未知外洩源頭。傳媒向2間速遞公司及3間網店查詢，其中順豐表示正向相關部門了解，其餘則未有回覆。

涉事Telegram公開群組於2021年成立，有逾3,500名成員，以簡體字為主要書寫文字，主要出售全球各地個人資料。洩漏的個資來自一個「香港快递.xlsx」的免費檔案，涉及299條收件人姓名、電話、地址，亦包括郵件追蹤編號、訂單編號、客戶公司名稱等。

其中，名單上的「郵件追蹤編號」共有3類。以「B04036」開首的14位編號涉233人，客戶公司為「Times Express-Mannings」，未知郵遞公司誰屬，傳媒曾按資料上的電話號碼致電其中7人，結果有2人接聽，他們都指曾在上述時間於萬寧網店購物。

另一類開首為「KE0000266」的15位編號共涉55人，有3人接聽電話，表示曾於iHerb網店購物，並透過順豐或嘉里取件。餘下一類開首為「SF124253277」15位編號涉11人，有3人接聽來電並確認曾於Nu Skin網店購物，物流公司為順豐或嘉里。

接聽電話的8名市民，均確認外洩的個人資料屬實，有市民稱對資料外洩感驚訝，擔心資料被用於不法用途。也有人對電話及地址外洩感到心理上有壓力，有市民更憂慮網購時提供的信用卡資料會被盜用，造成金財上的損失。

私隱專員公署回覆查詢時呼籲受影響者提高警惕，慎防個人資料被盜用，應審視銀行月結單，以確定有否任何未經授權活動；在收到不明來歷或可疑來電、短訊時要提高警覺；切勿隨意打開短訊的附件、連結或披露個人資料等。