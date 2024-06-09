張翔被指屢缺席會議等　據悉港大校委會曾5度去信促交代

香港大學校政風波愈演愈烈，校長張翔與校委會之間的矛盾不斷浮現。據了解，港大校委會於今年3月起曾多次去信張翔，包括要求他就多次缺席校務會議作出交代。信中披露，自2018年張翔就職以來，分別舉行了18次教務會議、19次校園發展及規劃委員會會議，以及24次財務委員會會議，但張翔僅出席1次教務會議、2次校園發展及規劃委員會會議，財務委員會會議則只出席約三分一。

另外，有信件則指出，張翔自2020年底至今年3月共出差20次，惟其中16次未有提供公幹詳情，共涉146.5天。另外4次出差則只有地方及出席活動的簡介，並無詳細行程。另有一封信指張翔未有向校委會披露其推薦的行政副校長候選人，未能獲大學人力資源委員會批准其建議薪金，指摘他有違管治、不可接受。至於另外兩封信，則分別要求張翔交代港大深圳校園進度，以及校長辦公室60名人手的必要性。

今次的校政風波由上月底的副校長任命一事所引發，校委會被指繞過張翔提出審議7名副校長席位的暫任安排，張翔在會議上反對無效，7名副校長任命獲通過，事後港大網頁及校長辦公室更一度有分別兩個版本的大學管理層名單，其後又再將兩個版本的名單一同下架。今次事件更驚動到港府，責成教育局介入，跟進事件及匯報，教育局局長蔡若蓮亦稱正與各方溝通了解，預計很快有決定。