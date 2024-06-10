高脂高熱量　糉子宜淺嘗

今天（10日）是端午節，不少人都會吃糉子應節，但原來糉子的熱量亦不低，想吃得健康要選擇適合的款式和注意份量。醫院管理局在社交專頁提醒市民，裹蒸糉份量較大，而且餡料包括肥肉、鹹蛋黃等配料，所以卡路里和脂肪含量都最高，一隻裹蒸糉相當於11茶匙油；一隻鹼水糉亦相當於1.75碗飯量。因此無論鹹、甜、素或肉糉，都不宜進食太多，避免攝取過多熱量同脂肪。

在排行榜中，裹蒸糉熱量最高，一隻600克的裹蒸粽，熱量高達1,240卡路里，相當於2.75碗白飯；260克鹹肉糉熱量達470卡路里，相當於1.25碗白飯；260克鹼水糉熱量達420卡路里，相當於1.75碗白飯。

想食得更健康，市民選購端午糉時，可選擇加入十穀米、藜麥、小米等穀物款式，營養價值及膳食纖維較高；亦可選擇以紫薯、南瓜及栗子作為餡料的款式，利用食材天然甜味，減少攝取糖分。若自己製作端午糉，可參考三低一高（低糖、低脂、低鹽及高纖維）標準，例如混入眉豆或紅腰豆，增加纖維；以瘦肉或菇類代替肥肉，減少脂肪攝取。

高血壓、高膽固醇及糖尿病患者應避免過量進食含蛋黃及肥肉的糉，亦避免額外添加大量調味品，例如豉油及砂糖等，建議與親友共享，避免過量進食。可飲用無糖飲品如清茶，取代高糖分飲品配端午糉，食糉後應適量減少正餐份量，同時多做運動，以免攝取過多熱量。