政府擬發展南大嶼生態康樂走廊　參考海外公園建樹頂步道等設施

港府早在2017年已提出大嶼山「北發展、南保育」的原則的《可持續大嶼藍圖》，2020年計劃把石壁、水口、長沙、貝澳和芝麻灣半島連成「南大嶼生態康樂走廊」，包括在貝澳和水口設立以自然生態為本的可持續康樂及教育項目/活動/設施。可持續大嶼辦事處處長胡國源接受電台訪問表示，有關計劃將依山而建，減少砍伐樹木，避免破壞原有特色及價值，「要在保護中發展、在發展中保護」，期望善用地區特色，注入可持續、以自然生態為本的休閒康樂及教育設施，他稱，辦事處人員曾到訪內地及海外多個城市的國家公園「偷師」。

他進一步指出，南大嶼長沙、石壁、水口及貝澳各有特色，當中水口和貝澳擁有濕地、河溪及林地等有逾500個動植物品種，生物多樣性相當高，生態價值高，因此將以「自然教育」作為該兩區定位。當局計劃在水口興建教育中心，並在沙坪邊陲地帶加建板道。

貝澳的發展將參考澳洲菲利普島自然公園，增設樹頂步道，避開生態價值最高的地帶，沿途提供自然生態保育資訊。由於水口是瀕危物種馬蹄蟹的繁殖地，亦是候鳥的中途補給站，當局會嘗試在特定時間，以圍欄分隔開某些生物聚居的位置，並勸喻遊客不要進入。

至於長沙，將會以康樂樞紐定位，擬在當地興建訪客中心，提供南大嶼旅遊資訊，並設餐飲和零售等設施。計劃同時參考了北京長城國家公園的做法，擬在長沙沙灘引入登山吊椅、索道、繩索歷奇等設施。而上長沙會提供滑水、風帆等水上活動，下長沙則設親子遊樂場。

石壁擁有較豐富文化歷史，會發展成較靜態的休閒康樂地方，擬興建歷史文物徑及沿石壁水塘興建露天博物館，透過虛擬實景技術，將舊有的石壁鄉呈現在遊客眼前，另外，亦建議在水塘堤壩加建行人路，並參考日本瀨戶內海國家公園在水塘旁邊草地擺放藝術裝置。