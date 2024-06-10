政府探討公僕大灣區免費洗牙　華員會倡考慮深圳醫院擴治療範圍

公營醫院牙科服務嚴重不足，政府正探討公務員到大灣區接受牙科服務的可行性，以紓輪候時間過長的問題。華員會會長利葵燕歡迎有關安排，為確保質素，建議先考慮深圳的三甲醫院及港大深圳醫院，又指服務不應限於洗牙，應包括補牙及拔牙。

利葵燕今早(10日)在電台節目中指出，以往公務員洗牙服務約12至18個月一次，但現時要40個月才收到下一次的洗牙通知，牙科治療服務更以月、年計算輪候時間，又指有新入職的公務員輪候3、4年都未能安排做首次牙科檢查。

對於有工會指往返內地診療或有機會影響工作，她認為深圳的往返時間較短，較其他大灣區城市可行，但不希望只提供洗牙服務，應考慮提供簡單治療服務，包括補牙及拔牙等，又指除三甲醫院外，若私人機構可以保證質素，亦並非不可考慮。

對於內地與香港的醫療紀錄互通安排，她指現時已有類似先導計劃，希望盡快可以探討技術上的問題，加快步伐，以在短期內紓緩牙科服務短缺情況。她續稱，現時的公私營協作計劃暫時只用於洗牙服務，認為可以將服務擴大，包括簡單的治療服務。

公務員工會聯合會主席唐麗娥昨(9日)表明不反對以任何方法採購牙科服務。她認為牙科診症可能需要長期跟進，前往大灣區應診或會面對交通和時間等限制，有機會影響原本工作崗位，故建議同時擴大公私營協作方式的公務員及合資格人士牙科服務先導計劃，不僅涵蓋洗牙，同時鼓勵公務員接受私營市場服務，又建議設資助上限，避免耗費太多資源。