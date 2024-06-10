端午節多區上演龍舟競渡　赤柱賽事規模最大戰況激烈

今天是端午節，對傳統漁民來說，爬過龍舟可祈願一年豐收，身體健康。而本港今日多區龍舟競渡，包括沙田、赤柱及大埔等，東網記者早上到赤柱視察，直擊多場龍舟比賽。今日天氣乍雨乍晴，惟無阻一眾龍舟健兒的爭勝心，而到場觀看比賽的市民亦有備而來，有人帶備風扇，有人撐傘，有小孩亦在場為龍舟隊歡呼打氣，現場氣氛熾烈。

在赤柱舉辦的「赤柱國際龍舟錦標賽」參賽人數最多，也是各區龍舟競渡中最受矚目。賽事共有超過150隊來自香港及海外的龍舟隊伍參與，多達5000名中外健兒於54場初賽、複賽和決賽賽事一決高下。而賽道全長270米，屬於路程較短賽事，也令賽況更趨緊湊和激烈。今年赤柱龍舟賽亦新增大學邀請盃，包含城大、理大等隊伍參賽，令賽事更多元。

早上天色尚好，大批龍舟健兒已在沙灘上熱身準備，而前來觀摩的市民及遊客亦聚集在赤柱泳灘一帶，有人撐起雨傘遮陽擋雨，也有一家大細到場為健兒打氣，現場人頭湧湧，氣氛相當熱鬧。有龍舟健兒表示對比賽充滿信心，有人在比賽前舉起勝利手勢並展露歡顏，也有女鼓手指揮健兒準備迎戰，無論參與者或觀賞的市民都樂在其中。