議員批人口政策頭痛醫頭腳痛醫腳　斥政府派2萬蚊鼓勵生育短視

隨着適齡學生人數下降，導致多間幼稚園陸續結束營運，有議員批評政府手握財政及人力資源，缺乏全面的規劃和藍圖，目前政府只是通過發放2萬港元給新生嬰兒家庭來鼓勵生育，顯然缺乏遠見，又質疑香港的人口政策只是頭痛醫頭，腳痛醫腳，他促請政府加大資金扶持，以及採取全面、長遠的措施來應對人口問題，確保社會的可持續發展。

議員吳傑莊今日在社交平貼文，指擁有40多年歷史的大圍路德會愛心幼稚園因經營困難，將於今年8月結束營運，全校10名教職員和至少18名學童將受影響，面對適齡學生人數的結構性下降，令人質疑是否只能被動應對，任由殺校潮「殺到」？

他指2022學年全港幼兒班學生人數已跌破5萬人，若以出生數目推算，2024/25學年學生人數可能跌至約3.5萬人。學生人數不足，導致學額供過於求。2022年幼兒園學額超過6萬個，而學生人數僅約4.6萬。因此，香港幼稚園招生情況嚴峻，2020-2023學年累計有60間幼稚園停辦。

面對相關問題，他指政府手握財政和人力資源，卻缺乏全面的規劃和藍圖，現時政府只是通過發放2萬港元給新生嬰兒家庭來鼓勵生育，這顯然缺乏遠見。實際上，決定生育的因素眾多，如雙職家庭在照顧孩子方面的困難等，需要更多家庭友善政策支持。

他以芬蘭為例，其幼教制度相當完善，當地採取一站式的系統，為1歲起的所有兒童提供免費的早期教育和照護（ECEC）服務。這種被稱為「educare」的模式強調兒童全面成長和發展，關註他們的身體、社交、情感和認知健康。同時，當地盡量滿足不同家庭的需求，提供靈活的排課選擇，如半日制和全日制選項，讓家長能根據自身情況選擇最合適的安排。他認為這種模式不僅可以充分利用人力資源，讓幼兒園老師發揮所長，培育下一代；同時，也能將養育孩子的負擔社會化，讓家長省去養育的金錢和時間開支，減輕顧慮。

參考芬蘭的幼兒教育制度，他認為香港可以從幼兒照顧服務這一領域入手，進行更為深入的改革，例如政府可加大資金扶持，確保大部分家庭能夠享受到可負擔的早期教育和照護服務。

為滿足雙職工家庭的需求，政府應提供更為靈活的服務時間，如提供包括午休及課後託管在內的全方位服務。鑑於幼稚園老師擁有豐富的教育經驗和技能，他建議通過專業培訓，鼓勵他們轉型或兼任專業的幼兒照護人員，並改善其職業前景。此舉不僅有助於緩解人力短缺問題，更為幼稚園老師開闢了新的職業發展道路，減輕了因學生人數減少而帶來的就業壓力。

他指幼兒照顧服務和教育只是人口政策的冰山一角。人口結構的結構性改變將導致不同行業供應和需求發生巨變，若政府仍然只是頭痛醫頭，腳痛醫腳，沒有長遠規劃，恐怕在人口結構發生劇變的那一刻，香港將措手不及，故政府需要採取全面、長遠的措施來應對人口問題，確保社會的可持續發展。