端午節餐飲生意額按年跌三成　黃家和料父親節訂座續冷清

今日(10)是端午節，根據入境處數字，過去兩日、周六及周日合共有超過84萬人次的港人出境北上內地，當中以落馬洲支線及羅湖口岸出境人數最多。與今年復活節假首兩日比較，共有超過100萬人次的港人北上，減少逾10%，同期來港內地旅客有25萬人次，比復活節假的17萬人次增逾40%。

香港餐飲聯業協會會長黃家和接受電台訪問時表示，不肯定北上消費熱潮是否稍為減卻，但來港內地旅客亦不算很多，過去兩日整體餐飲生意額仍不理想，初步估計較去年減少30%。黃家和又指，剛過去周末晚上，普遍食肆冷清，應節端午粽子的銷售亦不理想，部分食肆今年索性不再賣粽。

下周日(16日)便是父親節。黃家和表示，父親節一向都不是很多市民會慶祝的節日，不過與去年比較，訂座情況差，預料當日生意額會少10%至15%。他又提到，食肆結業情況持續，尤其是小店，同一時間下，多了內地大品牌餐飲店舖進駐本港，相信想借香港做跳板，發展國際市場。他承認對本港業界經營帶來挑戰，不過，業界亦應該把握機遇，向內地食肆學習，包括利用人工智能紓緩人手不足等問題。