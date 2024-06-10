中大教授獲選新基石研究學者　成全國首位獲獎女科學家

香港中文大學醫學院教授黃秀娟成為全國首位女性醫生科學家獲選「新基石研究學者」，亦是香港首位在「生物與醫學科學」領域獲獎的科學家。黃秀娟所領導的新基石科學實驗室日前正式成立，團隊將拆解飲食如何影響腸道微生態的「達文西密碼」，為慢性炎症、癌症和免疫疾病等找出新的治療方法。

黃秀娟早在加入中大醫學院前就對腸道微生態有研究，致力研究炎症性腸病。這是一種當時在西方國家十分流行、卻在亞洲幾乎聞所未聞的慢性腸道疾病。在黃加入中大後帶領各國專家針對亞洲地區的情況進行分析，促進跨地域的公共衞生健康。

「新基石研究員項目」是一項、公益屬性的新型基礎研究資助項目，旨在支持一批傑出科學家進行基礎研究。項目設置數學與物質科學、生物與醫學科學兩大領域，並鼓勵學科交叉研究。資助類別包括實驗類每人資助2,500萬港元，理論類每人資助1,500萬港元；連續資助5年，期滿可申請續期資助。截至目前，共有104位傑出科學家成為「新基石研究員」。

2023年有近600人參選，經專家評選後最終選拔出46位得獎者，黃秀娟教正是其中之一，在「生物與醫學科學」領域成為香港首位獲得此項目的科學家，亦是全國首位女性醫生科學家獲選。