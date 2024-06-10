港鐵分3輪派免費高鐵動臥車票　首輪明日中午開搶

京港滬高鐵動臥開行，港鐵將派免費車票，明日（11日）起首輪開搶。港鐵表示，將從明日起逢星期二派發一輪50套免費高鐵票，持續3個星期，3輪總共派發150套免費雙人來回車票。市民可透過港鐵的手機應用程式搶票。成功搶票者即可免費乘坐高鐵動臥往返香港和北京或香港和上海。

欲參與搶票的市民可以透過登記成為MTR Mobile用戶，於應用程式內的參與優惠活動。首輪搶票將於明日中午12點開始，將有25套香港至北京與25套香港至上海的高鐵動臥車票可搶。得獎者須帶同乘車人的回鄉證或當天使用之有效證件正本，親自前往高鐵香港西九龍站的指定櫃位換領。換領時需要登入MTR Mobile並出示相關有效的電子禮券以進行換領。用戶須即時掃描職員提供的二維碼，以換領免費車票。得獎者必須同時換領雙人來回車票，來回車程必須為同一位乘客。此免費車票亦不可改期或退票。

免費票的車次分別包括，D910香港西九龍—北京西（18時24分—次日6時53分）、D909北京西—香港西九龍（20時13分—次日8時47分）、D908香港西九龍—上海虹橋（19時49分—次日6時45分）及D907上海虹橋—香港西九龍（20時15分—次日7時29分）。參與人士需仔細閲讀港鐵的有關使用條款，一切以平台的有關使用條款為準。