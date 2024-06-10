指暫委副校非私人恩怨　港大校委會：校長張翔知情

香港大學校政風波再起，校長張翔與校委會之間的矛盾不斷浮現。今日(10日)有消息指，港府介入事件，並約見張翔及校委會主席王沛詩，以協調雙方溝通。而港大校委會則向港大全體師生、校友發電郵，指得悉政府已責成教育局了解事件，並強調委任是合法合規，校長張翔亦對是次委任實屬知情，又指暫委副校長純因管治問題，而非某些傳言中的「私人恩怨」，形容是別無選擇下，為港大利益做出的集體決定，目的是加強管治。

電郵提及，近日張翔在發全體師生的郵件中自稱「和校委會成員毫不知情」，事實並非如此。校委會稱，已就該議題與他醞釀溝通多時，包括張翔已於去年要求增設醫學、商務、創新等方向共6位副校長；並指上月28日，張翔攜帶了不同意見的法律文書，說明早有準備等。

此外，張翔自2018年任職校長一職後，數個副校長職位懸空多年，經年沒有完整的管理團隊，管理問題頻出，譬如是次委任之前，港大有7個副校長職位，卻只有4人出任，其中副校長(環球事務)一職更懸空5.5年，甚或副校長(大學拓展)一職，在過去7年更只有2年有人暫任。

校委會在電郵續稱，港大有很多不符程序、不合常規現象，如校長施行改革壓縮行政經費，但校長辦公室卻擴大到60多位，人力資源委員會詢問為何聘請這麼多人，但校長不予解釋，惟有關做法令大學出現種種混亂，不少教授和管理人員怨言甚多，情況令人憂慮，故是次委任是別無選擇下，為港大利益做出的集體決定。