過千無人機維港夜空共舞　端午熱天無阻觀眾睇騷

今日(10日)是端午節，全港各地都有不同的慶祝活動。以端午龍舟為主題的無人機表演今夜在灣仔海濱上演，過千架無人機將在維港上空展現出不同的端午主題圖案。此外，旅發局還有在現場派免費雪糕，每人一杯，送完即止。旅發局亦有推薦最佳觀賞地點，至晚上7時左右，已有不少觀眾在現場等候。

無人機表演從晚上8時開始，全程歷時10分鐘。旅發局推薦的位置在灣仔「HarbourChill海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」，旅發局表示，因視角受阻，灣仔海濱場地部分位置未能清晰觀賞無人機表演，九龍沿岸未能觀賞是次表演。​

在晚上7時左右，現場不少市民和和旅客已經前往灣仔海濱等待表演開始，同時也有不少現場觀眾領取到了免費雪糕在享用，為炎炎夏日增添了一絲清涼。現場不少市民更是帶着小朋友前來觀看表演，小朋友同樣對表演充滿期待。此外，還有很多市民已經提前架設攝錄設備，打算記錄下這充滿端午節氣氛的美好時刻。

近日來連日有雨，今日正巧天公作美天氣多雲，既不會有雨影響觀景，市民在等待時亦不會太過燥熱。至晚上8點正表演開始時，現場已經聚滿了前來觀演的市民和旅客，大部分觀眾齊舉起手機，希望記錄下這壯觀表演。無人機表演展現了各種不同的圖案，有龍舟、卡通糉子形象及對端午的祝福。