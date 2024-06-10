張翔發聲明逐一反駁指控　點名王沛詩從未就提出人選徵詢意見

港大校政風波繼續發酵，繼校委會今日發出電郵指校長張翔對委任暫任副校長一直知情，張翔今晚(10日)突發聲明逐一反駁有關指控，並斥信函中的各種指控毫無根據且故意誤導，其中包括點名了校委會主席王沛詩，指她從來沒有就提出人選向其徵詢任何意見，故對於她本人日前公開表示，「有關任命沒有繞過我，和校委會在今天的信中表示有關任命是校長知情，實在是匪夷所思，與事實完全不符」。

張翔又指上月28日校委會未有按照大學常規，並違反繞過自己直接任命暫任副校長，政府有關部門正在了解事件，在數天後大學又再發生洩密，而校委會主席卻一再姑息洩密問題，未有理會自己意見，便決定在今月19日舉行特別會議，令人懷疑校委會還能否以公平公正的形式處理大學事務。

他又指校委會秘書發送的信件，沒有具體說明何人授權校委會秘書發信，惟根據大學一貫做法，校委會秘書該得到授權才可代表校委會行動，但作為校委會成員，他本人並不知悉校委會曾授權予校委會秘書，即使本人曾詢問，但仍不獲回應。

對於填補副校長空缺一職，他指自己和大學管理層一直在努力填補，包括在去年11月根據既定程序向校委會主席提交幾位副校長人選，但有關建議一直不獲主席納入校委會會議議程，主席亦長時間沒有為有關拖延提出解釋。

他續說，自己去年亦有向主席提出新增副校長職位，當中包括副校長(創新)、副校長(校園設施)、副校長(大健康)，但沒有包括副校長(商業)，但過去7個月主席一直沒有跟自己商討有關建議，亦沒有和校委會委員商討，直至主席在上月28日的校委會會議上，突然拿出7位暫任副校長的名單。