岑耀信辭任後撰文指港法治面臨嚴重危險　港府表示極不同意

終審法院非常任法官岑耀信勳爵和郝廉思勳爵上周四(6日)辭任，而來自加拿大的終審法院非常任法官麥嘉琳亦已通知將於下月(29日)任期屆滿後退休。當中岑耀信昨日(10日)在外媒撰文指香港法治面臨嚴重危險。港府政府發言人今日（11日）表示極不同意他就香港的法治和獨立的司法權所發表的個人意見。

發言人稱，最重要的是，特區法院在審理國家安全案件或任何性質的案件時，絕對沒有受到中央或特區政府的任何政治壓力，香港法治亦無任何倒退。任何人士無論出於甚麼理由或動機而提出相反結論，都是完全錯誤和毫無根據，必須正義凜然地予以反駁。

發言人又稱，政府不會對岑耀信勳爵所提到正在進行的法律程序發表其他評論，但有必要指出在串謀顛覆國家政權案中，原訟法庭裁定立法會議員應依據《財政預算案》及公共開支議案的利弊，作審核和通過的考慮；為迫使政府同意政治要求，無差別否決政府的《財政預算案》或公共開支議案，迫使行政長官解散立法會及最終請辭，使特區政府無法為市民福祉制定新政策或執行現有政策，明顯違反《基本法》第七十三條規定的憲制責任，屬濫用權力，構成顛覆國家政權罪的非法手段。如果任何人對原訟法庭的判詞作出錯誤解讀並向上訴法庭施壓，意圖干擾司法程序，特區政府不能坐視不理，必須發聲以正視聽。