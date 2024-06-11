擬於貝澳長沙建露營設施　南大嶼生態康樂走廊料日吸6000旅客

政府早於2020年計劃把大嶼山石壁、水口、長沙、貝澳和芝麻灣半島連成「南大嶼生態康樂走廊」，提升南大嶼海岸一帶的生態康樂潛力。可持續大嶼辦事處處長胡國源接受電台訪問時稱，政府建議在長沙和貝澳增設住宿設施，讓遊客多留幾天。初步構思是在長沙沙灘提供一般營地，長沙山坡就設優質度假設施，貝澳山坡則會設豪華露營（glamping）設施，料生態走廊落成後，假日期間南大嶼每日將有多4,000至6,000名旅客到訪。

胡國源指，當地居民可參與營運規模較小的營地，以促進地方經濟；而主要旅遊區會盡量遠離民居，避免造成嚴重滋擾。他亦透露有中小企希望在大嶼山營運優質營地，但他們未必熟悉或了解政府程序，可持續大嶼辦事處會提供相應協助，講解相關流程等，現時協調工作已有些成果，有3項申請已獲城規批准。

在交通方面，胡指政府建議採用集體運輸方式，加強南大嶼的陸上及水上交通接駁。包括在有需要時增加巴士班次及路線，營運者亦可考慮安排專車集體接送客人，當局亦會沿嶼南路增設私家車及旅遊巴車位，同時計劃在長沙增建碼頭，紓緩區內交通需求，並推動發展島嶼旅遊。

對於如何避免新建碼頭破壞原有的海岸線，他說初步環境影響技術評估結果顯示，興建碼頭只需在海床加插樁柱，毋須大面積填海，相信對水體影響不大，又指附近並非江豚等海洋生物的活躍棲息地，強調當局會在下一發展階段，再提出更詳細技術評估。

當局預料發展生態走廊後，假日期間南大嶼每日將有多4,000至6,000名旅客到訪。他引述初步評估指，進行交通和住宿改善措施後，相信不會對南大嶼的承載力造成不可接受的影響，會從多方面處理人流問題，而南大嶼繼續採用封閉式道路政策，只准持有許可證的車輛駛入，相信不會突然有數萬名訪客在同一時間湧至；而政府亦會探討提供實時人流資訊等措施，並鼓勵市民事先預約。