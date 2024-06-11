女警涉超市偷食物獲判無罪　官指不排除忘記食藥乏專注力沒付款

一名休班女警被指在去年7月，於屯門一間連鎖超市偷竊9項共值逾160港元的食物，包括豆腐、通心粉和金菇等。該女警否認一項盜竊罪受審，今（11日）在屯門裁判法院獲判無罪。被告當庭釋放。裁判官考慮到被告患嚴重抑鬱症，認為不能排除被告忘記食藥，影響集中力和專注力，才沒有付款。

40歲被告黎美芬，報稱任職公務員。據悉她已被停職。她被控於2023年7月26日，在屯門時代廣場北翼二樓惠康超級市場偷竊一包餅乾、一包通心粉、一盒豆腐、一支飲品、兩個奇異果、一包豆、一包金菇、一包青椒及一包粟米，而上述物品為牛奶有限公司的財產。承認事實指，案發當日下午約5時，被告於涉案超市，到不同貨架拿取貨品，之後放進環保袋內，沒付款便離開。

審訊時，涉案超市的女經理譚樹彩供稱，她追出店舖截停被告，並在環保袋中搜出涉案物品。法庭裁定表證成立後，被告出庭自辯，被告稱患嚴重抑鬱症，記憶力欠佳。案發時段，其孖生兒子生病，她忙於照顧，忘記吃藥，導致當日離開超市時，忘記身上有貨物，否認有偷竊意圖。

裁判官今日裁決時指，考慮到所有因素，包括閉路電視片段及相關報告，認為不能排除被告擔心孖仔生病，忘了食藥，影響被告集中力和專注力，認為控方未能在毫無合理疑點下，證明被告有意圖盜竊，裁定被告面對的控罪罪名不成立。

案件編號：TMCC 2381/2023