料低失業率持續　議員憂殘疾人士難就業　促研配額制

外界批評政府對殘疾人士的支援不足。立法會支援殘疾人士事宜小組委員會今日(11日)開會，不少議員都關注殘疾人士的就業問題，更有指在未來將持續低失業率的預期中，要討論香港是否適宜推出殘疾人士就業配額制度，批評政府亦不應以流水帳的形式來交代當局所做過的相關措施。

議員郭玲麗在會上關注殘疾人士的就業情況，指大學畢業的殘疾人士就業不足30%。學校方面應研究有否可行措施，協助他們就業融入社會，同時要推動社會友善，讓他們如何有尊嚴地生活。城市規劃亦須重視出無障礙通道，她說一段僅3分鐘的斜坡路程，用輪椅則花半小時至40分鐘才可完成。

針對有關殘疾人士的社區支援服務、傷健共融政策、無障礙設施和照顧者支援等，議員陳凱欣指政府需及早提供資料，委員會才可針對有關情況作具體討論。她指殘疾人士種類有很多，包括肢體、失明、聽障等，在治療上不時遇到好多問題，如座輪椅如何看牙醫等，有些人更可能終生都要尋求各種治療。

對於殘疾人士的就業情況，議員鄧家彪指往往是社會包容和開放進步的一個指標，小組委員會需要研究經濟狀況同殘疾人士就業的關係，。在未來將持續低失業率的預期中，要討論香港是否適宜推出殘疾人士就業配額制度，而有關制度在內地已實行一段時間，政府亦不應以流水帳的形式來交代當局所做過的相關措施。

另一議員江玉歡指內地高度重視殘疾人士的合法權益，做法值得參考，主張小組委員會研究一下，香港可否倣效內地成立殘疾人的保障法。她說針對殘疾人士，並單不止提供生活便利，還要藉住法例和政策，令到殘疾人有尊嚴地獨立生活，並且要給予平等機會。社福界議員狄志遠亦認同內地的殘疾人士權益較有規劃，冀小組委員會於暑假期前再召開會議。

委員會主席林素蔚同意在暑假前開再召開會議，並會積極考慮召開公聽會，將會就此與相關部門商討訂出合適時間，讓殘疾人士團體表達意見。