京港滬港高鐵　臥鋪免費票開搶1分鐘換罄　系統一度繁忙

高鐵香港段來往北京及上海的高鐵動臥列車本周六(15日)起開通。為慶祝高鐵香港段推出臥鋪列車，港鐵MTR Mobile App由今日(11日)起，連續3個周二、每周免費送出25套雙人來回香港至北京，及25套雙人來回香港至上海的高鐵動臥列車車票予MTR Mobile登記用戶（3輪總共派發150套免費雙人來回車票），額滿即止。

首輪搶飛活動於今日中午12點開始。東網記者中午12點準時進入搶飛頁面，疑因太多人同時搶飛，發現無論是來回香港至北京，或是來回香港至上海的頁面，均一度顯示「系統現正繁忙。請再嘗試。」 直至12點01分，記者成功進入搶飛頁面，但來回香港至北京，及來回香港至北京的雙人動臥車票均已換罄。

成功搶飛的MTR Mobile登記用戶，須於明日(13日)至下周二(18日)期間，親身到高鐵香港西九龍站指定櫃位換領免費車程，逾期無效。根據資料，往北京的臥鋪列車票價最平約1031港元；往上海的最平約878港元。下一輪免費車票將於下周二(18日)中午12時開搶，額滿即止。