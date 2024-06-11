大律師公會重申對司法機構運作有信心 　議員對岑耀信言論表遺憾

對於辭任終審法院非常任法官岑耀信在英國金融時報的撰文，香港大律師公會發聲明，強調不會就任何個別法庭案件的評論作出回應，特別是部分仍在審理中的個案，又重申對司法機構獨立運作有絕對信心，並促請公眾支持法官的工作及任何維護香港法治及保障司法獨立的努力。

至於另一名終審法院海外非常任法官麥嘉琳不續任的決定，大律師公會感謝她自2018年起被委任至今，對香港法治及司法獨立作出的貢獻，又表示同意麥嘉琳在聲明中表示，對法院的成員、其獨立性和維護法治的決心抱有信心的陳述。

另外，就終審法院前非常任法官岭岑耀信最近發表涉及本港司法的評論文章，議員周浩今日(11日)表示遺憾、失望和憤慨，指對方的做法是攻擊和詆毀國安法和香港司法制度，或會對相關案件的上訴構成壓力。他又指對方公然違反法官操守、混淆政治和法律，或因承受好多政治壓力所致。

周浩鼎指法官應主責司法機構工作以及維持司法獨立，不應公開發表自己的政治主張或相關政治的評論，亦應該明白政治同法律不可混淆的原則。他留意到岑耀信的公開評論中，對於最近一些案件，如初選案等有嚴厲批評，他擔心有關評論或會對案件上訴構成壓力。此外，文章內容亦有就住《港區國安法》、一國兩制和全國人大常委會釋法機制等作出詆毀和攻擊。

他又指感到奇怪和失望，事關對方作為資深法官，竟公然把政治和法律「攪埋一碟」，批評對方既然擔心怎樣維護海外法官的聲譽，但為何不想想公開發表政治主張、攻擊香港的司法體制和政治制度的做法，亦同樣玷污法官的聲譽和操守。或許是承受好多政治壓力。他強調對本港的司法充滿信心，指司法機構處理好多案件，如早前的願榮光的歌曲案件就援引好多案例，法院判詞具有詳細禾清晰的法律依據。