入境處將軍澳新址今日啟用　運作暢順　市民讚：幾乎唔使等

入境事務處總部位於將軍澳的新址今日（11日）啟用，入境處處長郭俊峯表示首日運作大致暢順，並有監察新總部運作的指揮中心，確保了新舊總部可以無縫交接，而截至今早10時，有約400人次到訪新總部及使用服務。而除了親身到場外遞交申請外，市民亦可電子簽證、網上辦理出生登記等等，不少服務經已電子化，而伴隨新大樓的啟用，有信心可以向市民提供更好的服務。

新總部位於將軍澳寶邑路61號，增設自助申請個人證件服務站、將軍澳婚姻登記處及將軍澳出生登記處，與旅行證件申請服務一同位於總部2樓。而優秀人才及內地居民組則位於總部6樓。

郭俊峯續指，新總部獲得68億港元撥款，工程並無超支，有一個更好的新環境向市民提供服務，相信市民會滿意，相較舊總部設計亦較新穎，例如以玻璃採光，婚姻登記處亦設有打卡位讓新人拍照。另外，總部內的櫃台將會視乎客量開啟，有需要亦會申請調配更多人手應付工作。至於位於港島的人事登記辦事處現時仍繼續提供服務，不過將會於2026年舊總部清拆前搬走。

居於東區的市民周先生今日陪同太太到新總部辦理簽證續期，他認為新總部的位置並不算遠，更讚揚地鐵站及沿路設有指示牌，指示十分清晰，與灣仔舊址比較，路途更有所減短，並且人流亦較少。另外，他對服務感到十分滿意，大讚相當有彈性，「今日嚟都唔記得咗一啲影相嘅嘢，咁佢都指導我做返」，而輪候時間亦十分短，「幾乎唔使等」。