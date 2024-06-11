電車路上藏安全隱憂　工會籲政府正視問題

俗稱「叮叮」的電車服務香港120年，早已成為本地最具特色的交通工具之一。不過電車車速雖然慢，意外數字較低，但也不應掉以輕心。目前有部分電車站沒有安全島，加上天橋造成盲點、行人違規橫過馬路等問題，有機會釀成交通意外。電車職工會就關注電車安全隱患，聯同勞工界議員郭偉強一同就有關問題作出建議，並呼籲政府盡快提升電車各項設施以及保育發展。

根據資料顯示，港島設有120個電車站，其中約7個地點的車站位於馬路中心，在電車上落客時，會有其他車輛在電車旁行駛；例如西環、灣仔、跑馬地及筲箕灣一帶，多個車站只有站牌而沒有電車站安全島。早前工會就曾收到車長反映，停靠車站時會出現車輛因「衝燈」而與電車爭路的情況，故此上落客時要格外小心。

亦有電車車長反映，多個天橋接駁到電車站安全島的位置，應加設或延長圍欄。因為市民由天橋抵達電車站安全島後，不少會直接越過對面，但該位置往往是車長的盲點，若市民直接衝出或會構成危險；而且部分亂過馬路黑點，工會亦擔心會對行人、駕駛者以及車長造成危險。工會就建議政府在適當位置加設圍欄，並將目前長度不足的圍欄延至3米，亦希望政府研究於站牌位置裝攝影機，以檢控違規穿越車輛。。

另外，現時有單車或其他類型車輛違法在電車路上行走有車長指，送外賣單車冒險在電車路上行走的情況最為明顯，嚴重影響電車行駛安全。工會建議有關部門加強執法，每星期在黑點巡查，並教育、呼籲甚至檢控違法人士；而特別日子亦有需要加強執法，例如清明及重陽等祭祖時節，墳場外的電車站。

作為本地特色交通工具，電車宣傳相對低調。工會建議政府設立「電車博物館」，展出電車服務120年來的珍藏品，以及通車初期的單層車廂，吸引遊客及電車柴；或為65歲長者再提供乘車優惠，鼓勵他們乘搭電車出行。