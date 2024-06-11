私隱公署發布AI資料保障框架　列4大範疇助機構降洩密風險

隨着人工智能(AI)應用日漸普及，對個人資料私隱帶來挑戰。私隱專員公署今日(11日)發布《人工智能：個人資料保障模範框架》，為有意採購AI系統處理個人資料的機構提供建議，以減低私隱風險。框架涵蓋4大範疇，包括制定AI策略及管治架構、進行風險評估及人為監督、實行AI模型的定製與AI系統的實施，以及管理和促進與持份者的溝通及交流。

框架根據商業機構的流程而設，為機構在採購、實施及使用任何類型的AI系統處理個人資料私隱時，提供有關建議及最佳行事常規，減低私隱風險。框架涵蓋4大範疇，分別為制定AI策略及管治架構，為員工提供相關培訓；建立風險管理機制，採取「風險為本」的管理方式；實施及管理AI模型的定製，並為模型準備及管理數據；以及促進持份者，尤其內部員工、AI供應商等的溝通及交流。

個人資料私隱專員鍾麗玲引述生產力局的數據稱，今年預料將有近半香港機構使用AI，較去年上升約2成。她提到，較多機構使用生成式AI、聊天機器人或文字辨識工具，惟生成式AI相比其他新興技術，例如雲端計算、物聯網等，存在較多私隱風險，包括收集過量資料、使用者難以理解資料如何使用、準確性成疑等。

鍾麗玲相信，框架可協助機構遵從《個人資料（私隱）條例》的規定，以孕育AI在香港的健康發展，並促進香港成為創新科技樞紐，以及推動香港以至大灣區的數字經濟發展。她希望，框架可以提供切實可行、模範的措施，方便機構使用，又指框架內的流程並非「做完一次就算」，需要機構持續實行並管理。