壹傳媒違國安案　7.24處理黎智英就3罪毋須答辯申請

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今日（11日）在西九龍法院（暫代高院）續審。黎智英沒有應訊，只有法律代表出席。控方正式完成舉證。法官押後至7月24日，處理黎智英一方就3罪毋須答辯的申請，法庭亦預留7月25日聽取陳詞。

審訊今日踏入第90日。甫開庭，法官便指，上周五（7日）收到黎智英一方來信，指出因應今日聆訊的性質，申請缺席今日的審訊，信中黎強調這決定是出於自願。法官考慮到黎早前曾經感到身體不適，而今日聆訊亦相對不是那麼重要，加上黎有法律代表出席，故批准黎智英缺席。控方表示，已經處理好文件翻譯事宜，完成舉證，正式完結控方案情。翻查資料，本月3日，代表黎智英的資深大律師彭耀鴻表示，黎智英抱恙，身體出現顫抖。法官暫停審訊一日，至6月4日恢復審訊。

接下來，黎智英一方將會作中段陳詞，要求法庭裁定黎面對的3罪表證不成立。同屬被告的壹傳媒集團旗下3間公司，早前確認不會加入有關申請。法庭下令控辯雙方在指定日子呈交書面陳詞及回應。因應法庭日誌，法官現定於7月24日開庭聽取進一步口頭陳詞，預留7月25日續訊。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光(筆名盧峯)和楊清奇(筆名李平)，則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑。上述被告中，李宇軒、陳梓華、張劍虹、陳沛敏和楊清奇先後以從犯證人出庭頂證黎智英。前蘋果高層周達權則以特赦證人身份作證。

案件編號：HCCC 51/2022