城大恢復榮譽等級制　適用於24/25學年後入學本科生

香港城市大學於2020/21學年推出學位榮譽制度，盼適切反映優秀學生表現，惟過去一年，愈來愈多意見指僱主不太熟悉有關制度。城大教務會於上月28日表決通過恢復學位榮譽等級制度(honours classification system)，新規章及適用於2024/25學年以後入學本科生。

在新規章下，畢業生將根據其畢業積點(CGPA)獲頒相應學位榮譽等級，如畢業生CGPA達3.50或以上，將獲頒甲等榮譽；CGPA為3.00至3.49，則獲頒乙等一級榮譽；CGPA為2.50至2.99則屬乙等二級榮譽；至於CGPA為2.00至2.49，則屬丙等榮譽。

城大解釋，恢復制度是鑑於過去一年，有很多意見指僱主不太熟悉學位榮譽制度，憂或會影響城大畢業生學術成就認可，加上學務長辦公室早前所進行的一項調查亦反映，絕大多數學生支持恢復學位榮譽等級制。

至於現行學位榮譽制度的畢業生，城大指其學業成績證明均會顯示「相應學位榮譽等級」(corresponding honours)，即時生效。