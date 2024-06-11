湯文龍出任律師會會長　指會繼續捍衛法治維持最高專業水平

香港律師會換屆，今日（11日）原為副會長的新任會長湯文龍接棒上任會長陳澤銘，並指感到「戰戰兢兢」，但形容是「終生榮幸」，稱律師會會繼續捍衛法治、維持業界最高專業水平，保持政治中立，維持法律原則。

湯文龍表示，除了一位理事鄭偉邦律師因為有要務身處海外而未能出席之外，得到18位理事會同仁的支持，當選會長。三位副會長為黎雅明、余國堅、黃巧欣，理事會的其他成員包括剛卸任會長的陳澤銘、前會長彭韻僖、鄭偉邦、陳國豪、傅嘉綿等人。

湯指過往幾年面對了很多非比尋常的事件，香港律師會亦無可避免地捲入很多政治紛爭，但律師會會堅定維持政治中立，從法律的角度謹守崗位，維護法治原則。未來會推行業界知識共享平台；加強與政府、法律教育工作者、公眾及其他持份者溝通，反映業界意見；作為內地唯一一個普通法司法管轄區，將會幫助外資走進內地，以及聯通世界；向普羅市民灌輸正確的法律知識，在7月6日和7日，將會大同香港的中學生到深圳與當地學生交流；維護香港律師會作為自我監管團體的獨立性。

被問到前終院海外法官岑耀信撰文，以及海外法官辭職風波對香港在海外聲譽有否影響，湯表示過往幾年香港經歷，法律團體無可避免捲入爭議，但需要以法律角度解釋事件，而非政治角度，他又指自己和澳紐業界交流期間，聽到他們表示香港社會很有獨特性、活力，看不到負面新聞。湯稱香港「行出街唔驚任何危險」，並感謝所有法官對香港法律體制的貢獻，指看不到「rule of law（法治）」的情況下，「香港有咩嘢俾其他地方唔好」。