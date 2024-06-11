狗場三犬疑被不當對待　六旬婦否認虐畜受審

一名女子涉嫌不當對待至少3隻狗，令牠們出現皮膚病、身體瘦弱及疑似不能站立等情況。涉案狗主被控3項殘酷對待動物罪，她否認控罪，案件今日(11日)在西九龍裁判法院開審。據動物組織義工稱，涉案狗場衞生惡劣，女被告曾揚言「呢隻『生滋狗』，你哋攞去啦」。

69歲女被告徐玉蘭，被票控3項殘酷對待動物罪。控罪指他分別於2022年9月15日及12月7日，在葵涌城門道上一村，身為動物飼主沒有合理地及時帶同狗隻「千歲」及「小鬼」看獸醫接受專業治療；以及在2022年10月3日沒有把狗隻「阿仔」飼養在合適居所，令3隻狗隻受到不必要的痛苦。

動物組織姓梁女義工作供指，2022年9月15日，她接獲求助指狗隻「阿仔」被斬傷，躲在手一個洞窟內。到10月3日，義工在洞窟內找到「阿仔」，獸醫診斷「阿仔」的傷勢，是由鐵絲網與洞窟內蝙蝠咬傷所致，並非如被告所說屬刀傷。另外，梁亦發現，被告狗場內另一狗隻「千歲」出現皮膚病，身體流血，被告稱「呢隻『生滋狗』，你哋攞去啦」。另一姓陳女義工則指，2022年12月7日，她前往狗場，發現狗場衞生惡劣，狗隻「小鬼」身體瘦弱，被烏蠅纏繞，被告曾試圖拉起「小鬼」，「小鬼」發出痛苦叫聲，被告曾稱「狗老係咁㗎啦，佢行到㗎」。

案件編號：WKS 3554-3556/2023