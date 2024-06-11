議員倡推傳統中醫藥文化　吸引更多遊客來港

旅遊是香港支柱產業之一，擁有大量商機。可是近期來港旅客的消費模式不像以往般「爆買」，反而愛在大城小巷尋幽探秘。有政黨倡議將傳統中醫藥文化注入旅遊元素，利用啟德新發展區和現有的旅遊資源，發展香港中醫藥文化旅遊，料可給予旅客有耳目一新的體驗，亦可藉此向自不同國家的旅客推廣中醫藥，甚至本地巿民都可加深理解中華文化的精粹。

議員葛珮帆指深度遊漸成趨勢，香港旅遊業不能繼續依照「食、買、玩」的舊模式，應揉合「新穎」和「持續性」元素以順應潮流，使旅客深度認識香港的另一面。她說今年4月底曾到啟德郵輪碼頭視察，發現商場門堪羅雀，不少店舖關門或結業，當中更有商戶表示租約到期滿，不再續約。她認為啟德郵輪碼頭是香港面向遊客的其中一個主要窗口，宜好好利用內裏的商業空間，賦予新生命力。另一方面，香港是全球人均壽命最長地區之一，原因相信除醫療體系，亦同港人注重養生文化和中醫業飲食有關，好多外國人對中醫中藥有興趣，有關針灸和拔罐等，在外國內逐漸普遍，亦有訪港外國旅客會購買中醫藥產品，因此香港宜利用本身的資源，向旅客推廣中醫藥文化。她說有關主張是冀將啟德郵輪碼活化，當局若有其他更好的地方亦歡迎提出。她說稍後會進行地區諮詢，約見不同團體以及召相關政府部門商討，研究如何進一步落實同推動中醫藥旅遊。

本身是中醫師的議員陳永光，說希望在啟德郵輪碼頭二樓及天台部分，設立「中醫藥養生體驗中心」，另外又要善用啟德方艙用地，以及啟德體育園，以展現一個「適量運動，注重養生」的氣象。至於「中醫藥養生體驗中心」的構思，是在啟德郵輪碼頭二樓，設中醫治未病體檢中心、中醫養生美容館，而中醫藥文化體驗館則在天台闢一個草藥園，相信可推動香港特色旅遊，發揮產業集群效應，促進中醫治療服務，中藥巿場銷隻資訊和交流，以及穩固基層醫療發展。此外，還會邀請社福界團體、地區組織等組團參與體檢、參觀中心運作，健康講座，舉行與中醫養有關活動，例如設計藥生茶，四季藥膳烹飪比賽等。

議員陳學鋒指涼茶也是一種文化體驗，而在上環南北行一帶，可見許多老中醫中藥的文化氣色，除此之外還有不少同中醫相關的景點，如孔憲紹博士伉儷中醫藥博物館、香港醫學博物館草藥園、雷生春堂、前身為華陀醫院的藍屋等。建議可仿效內地的北京中醫藥旅遊，擬定多條串連不同景點的路線，藉導賞團或旅遊公司合作，介紹有關中醫藥文化及故事，百年老藥店等。