多個服務業首季收益錄增幅　金融獨跌3.6%

今年第一季與去年第一季比較，大部分主要服務行業業務收益有不同程度的升幅。

政府統計處今日(11日)發表最新業務收益指數臨時數字，今年第一季與去年同期比較，大部分主要服務行業以價值計算的業務收益，均有不同程度的升幅，多個行業更錄得雙位數升幅，其中住宿服務業增加36.8%最高，其次為保險業17.3%，運輸業升12.5%，而行政及支援服務業升10.9%；另一方面，金融業則下跌3.6%。

按服務界別分析，電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數同期按年上升108.6%，而旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數亦按年上升47%。

至於今年第一季與去年第四季比較，差不多所有主要服務行業經季節性調整的業務收益均錄得不同程度升幅，當中保險業增26.2%、住宿服務業增14.3%、運輸業增11.9%；另一方面，膳食服務業則下跌1.8%。

按服務界別分析，電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益指數於同期上升15.4%，旅遊、會議及展覽服務界別經季節性調整的業務收益指數亦上升4.6%。

政府表示，今年第一季大部分服務行業的業務繼續改善，展望未來，經濟進一步增長應會為各服務行業的業務提供支持。就業收入上升和政府推出多項措施提升市面氣氛，應對消費相關服務行業有幫助，儘管市民消費模式的轉變仍然帶來挑戰。