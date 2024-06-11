最後一架長泊海外飛機回港　國泰未來將接收逾70架新機

國泰最後一架長期停泊海外的飛機已於上周四返港。

國泰集團今日(11日)宣布，第85架、亦是最後一架長期停泊海外的飛機，已於上周四(6日)返港，並正在機庫進行大規模檢查及適當維修。航機註冊編號為B-HLV的空中巴士A330飛機，自2020年7月28日起一直在澳洲沙漠長期停泊，是該集團因新冠疫情令全球航空客運陷入停頓而長期停泊的首架飛機。

國泰表示，在疫情高峰時，國泰航空及香港快運將大部分客機停泊在香港國際機場、澳洲愛麗斯泉及西班牙雷亞爾城。隨着疫情結束，國泰積極展開飛機復飛工作，當中包括進行一系列嚴格的維修檢查，以確保飛機安全和性能適合重新投入服務。

國泰提到，每架長期停放在澳洲愛麗斯泉的飛機，在剛抵達時都要進行為期14天的維護檢查程序，然後再進行一系列重複的定期檢查及檢驗。在愛麗斯泉的飛機停泊計劃期間，共進行超過1.6萬次定期檢查；整個維護、定期檢查及復飛程序共耗費超過80萬工時。

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲表示，隨着集團所有飛機均已重返機隊，將繼續專注於投資未來。集團未來將接收逾70架新機，並有權再額外增購52架。集團正探索引入全新中型廣體客機的可能性。