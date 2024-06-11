前列腺癌新症10年飆近85%　醫學會籲男士定期檢查

前列腺癌穩佔近年本港男性3大癌症之列，癌症資料統計中心最新數據顯示，2021年錄得3,038 宗前列腺癌新症個案、518人死亡，較10年前(即2011年)分別大增84.8%及73.2%。香港醫學會今年將本月定為「男士健康月」，結合跨平台推廣，呼籲男士積極進行定期身體檢查，了解自身健康狀況。

醫學會表示，已製作健康教育影片，探討男士常見而往往被忽視的健康議題，如前列腺增生及前列腺癌、中央肥胖和失眠等，亦更新了男士健康專頁，希望在網上建立男性健康的資源中心，將健康訊息廣傳。另外，該會亦將為醫生會員開設兩節持續醫學進修課堂，題目與現代男性的健康息息相關，分別為「3個前列腺問題」及「睡眠呼吸障礙：阻塞性睡眠呼吸中止」。

對於前列腺癌發病及死亡數字10年間急升，泌尿外科專科醫生、香港醫學會副會長楊協和表示，部分可能由於更多男士願意進行前列腺檢查。他指，良性前列腺增生不會直接增加患前列腺癌風險，而早期前列腺癌未必有明顯徵狀，但其存活率相對其他癌症高，因此十分建議男士定期進行前列腺檢查，及早發現包括前列腺癌在內的健康問題。