港大研個人化「肝立方」　度身訂製仿真肝模型代試藥

肝癌為全球第六大常見癌症以及第三大癌症死因。據統計，每年肝癌新症數目約有1,800宗，死亡人數約1,500多，其中逾80%確診時為晚期病例。同一種藥物在不同患者上的臨床療效各異，而病人由於缺少精準藥物篩選方法，往往經歷多線治療失敗後，仍難以找到最適合自己的藥物；患者不單面對巨大的經濟負擔，亦因此錯過最有效殺死腫瘤細胞的黃金時機，無法延長生存期和提高生存質量。

香港大學李嘉誠醫學院科研團隊成功研發「仿生肝立方：肝癌和肝病的全面精準診療平台」(簡稱「肝立方」)，透過三維生物打印仿製病患肝臟，能助快速評估各種傳統藥物和新興療法的功效和副作用，幫助醫生作出精準診療決策。該技術早前參展日內瓦國際發明展，奪得「發明金獎」及「中國發明協會」特別大獎。

「肝立方」可模擬病人真實疾病，替代動物模型，提供新藥臨床前測試，並為開展臨床試驗提供更真實準確的數據，提高臨床試驗成功率，減低研發周期及成本研究團隊首創三個核心技術，包括細胞、基質蛋白分離技術，從肝癌患者的組織中提取肝細胞、腫瘤細胞、免疫細胞等，為病人度身訂製仿生化體外肝癌模型，模擬每名患者的腫瘤特徵，成為個人化「藥物篩選平台」；第二，運用三維生物打印技術，製成同時具有正常組織、腫瘤組織、血管結構的體外模型，比傳統模型更仿生化、更能還原腫瘤內的實際情況；第三，微血管系統，令上述模型可在實驗室環境內持續進行藥物測試，並評估各項療法對該名患者腫瘤的治療效果。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系講座教授萬鈞負責領導這個研究項目。她指出，現時社會缺乏肝癌及其他癌症相關的個人化藥物篩選平台及服務，「肝立方」有助加快及評估各種藥物對病人的反應及副作用，提供獨特而精準的治療方案。病人不但可迅速用到最有效的藥物，爭取寶貴的治療時機；亦可大幅減少藥物的副作用。她亦希望此研究，可以加快精準醫療應用於各種疾病。