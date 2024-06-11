涉收賄隱瞞傾倒建築廢物避繳費　環保署外判商等6人被廉署檢控

4名環境保護署(環保署)外判商員工及2名廢物處置商員工，今(11日)被廉政公署落案起訴，控告他們涉嫌提供及接受包括利是、禮券及飲品在內的利益，協助回收商以「化妝車」掩人耳目，免繳費將建築廢物傾倒至堆填區，串謀詐騙環保署。6人被控一項串謀詐騙等罪，並獲廉署准予保釋，將於周四(13日)在東區裁判法院提訊，以待控方稍後申請將案件轉介往區院答辯。

６名被告年齡介乎31歲至66歲，包括4名環保署外判商員工，即遠東環保垃圾堆填有限公司(下稱遠東)傾倒區廢物檢驗員麥華勝，以及3名磅橋操作員鍾佩珍、張錦寧及鍾靜君。另外2人是廢物處置商員工麥劍坤及林文健，分別為天時環保廢料回收有限公司(下稱天時)貨車司機及工人。6人同被控一項串謀詐騙罪名。麥劍坤另被控4項向代理人提供利益罪；麥華勝、鍾佩珍及張錦寧則各被控一項代理人接受利益罪名。

案發時，遠東負責營運粉嶺一個廢物堆填區，並同時處置建築廢物及其他廢物，如傾倒建築廢物，每公噸收費200港元，相關貨車須使用建築廢物入口，並向遠東磅橋操作員出示由環保署發出的入帳票，以便計算須繳付的費用，處置非建築廢物則毋須繳費。磅橋操作員會在堆填區非建築廢物入口例行檢查貨車，並量度重量以查核貨車是否載有建築廢物。環保署人員亦會對駛入堆填區的貨車進行突擊檢查。天時則經營廢物回收場，為客戶運送建築廢物到堆填區處置。

6名被告涉嫌於2021年1月至2022年6月期間串謀詐騙環保署，不誠實地掩飾由天時貨車傾倒到上述堆填區的廢物並非建築廢物，又在環保署進行突擊檢查前提醒麥劍坤，使天時逃避繳付費用在堆填區處置建築廢物。麥劍坤又涉嫌向上述4名遠東員工，提供利是、禮券及瓶裝飲料，以提醒麥劍坤，環保署將進行突擊檢查，以及使天時貨車處置建築廢物時毋須付費。

廉署接獲貪污投訴展開調查，發現案發時天時向遠東員工派發總值約5萬港元利是、月餅券及粽券，並每天向遠東員工分發大量飲料。天時亦以「化妝車」技倆，以非建築廢物遮蓋載在貨車上的建築廢物，喬裝傾倒非建築廢物而逃避繳付費用。2022年5月中至6月中約一個月內，天時申報其貨車載非建築廢物近760架次，當中近九成懷疑屬「化妝車」，車上載有建築廢物共超過4100公噸，涉及建築廢物處置費共逾83萬港元。