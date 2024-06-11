質保局公布中大核證報告　倡持續改進質素保證機制

大學教育資助委員會轄下質素保證局今日(11日)公布香港中文大學質素核證報告。核證聚焦於大學如何檢視並改善學術領域上不同範疇，包括學術標準、學術質素架構、課程發展、教與學、學生學習評核和學生支援，以及大學如何透過搜集、分析及使用數據，以支援上述質素保證的流程。

報告指，中大和中大(深圳)均致力檢視和改善其學術標準以及質素管理架構；中大和中大(深圳)均制定了有效且廣泛的政策，以管理、檢視和提升教與學的質素；中大採用有系統的方法，檢視和提升政策及程序，通過評核訂立及維持學術標準的做法穩健。惟教學人員仍未完全確定，在實際情況下如何落實有關評核政策所述的中大果效為本評核方針；中大和中大(深圳)制定的政策和程序能有效支援學生，同時具備周全的基礎設施，便利學生學習並促進其個人、學業及專業發展；中大和中大(深圳)均能有系統地搜集、分析及使用量性及質性數據，以規劃、管理、評估和提升學術活動，而中大的做法較為穩妥完善，反映該校發展相對成熟。

報告由質保局委任的評審小組擬備，結果以中大提交的自行評估報告，以及與中大教職員、學生及校外持份者(例如僱主)於去年10月的核證會議為基礎。報告經局方審議後，今年5月獲教資會接納。報告列舉多項建議，鼓勵中大以及高等教育界別，持續改進其質素保證機制。局方指，核證能確保大學採用的質素保證安排切合所需，並與國際優良做法看齊。質保局第三輪質素核證周期涵蓋所有由教資會資助大學頒授的全部或部分資格副學位、學士學位及以上任何資助模式的課程。

中大校長段崇智指，核證結果令人鼓舞，充分認可中大和香港中文大學(深圳)多年來為提供優質教育所付出的努力；並感謝當局全面而嚴謹的審核，以及全體教職員、同學、校友等，多年來對大學的鼎力支持。