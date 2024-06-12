全港首個萌寵花車巡遊　YOHO MIX熱鬧上演

元朗YOHO MALL新成員 - 全新商場「YOHO MIX元點」及「YOHO PLUS加點」已在6月正式開幕，開幕月精彩活動周接周，在剛過去的星期六(6月8日)便舉行了全港首個萌寵花車巡遊，場面盛大又熱鬧，同場還有開幕狂歡雪糕車出巡，更大派夢幻棉花糖、繽紛氣球及開幕紀念品，不少市民帶埋一家大細，甚至毛孩到場度過愉快時光。

一連3場，每場約20分鐘的萌寵花車巡遊在YOHO MIX的戶外廣場上演。史上第一次由逾20隻盛裝打扮的萌寵明星，乘坐9架特色花車出巡，除了可愛小貓小狗之外，更加入鸚鵡、蜥蜴等奇珍異寵參與表演， 巡遊活動開始前有簡單的剪彩儀式及街舞表演，吸引了不少巿民圍觀，現場人頭湧湧，在場不論男女老少都不忘拿出手機爭住跟萌寵明星合照。

睇完巡遊，不少家長帶小孩跟開幕月期間長駐廣場上的4位高達 7 米的巨型充氣 YOHO DINO 家族成員打卡及走進同埋由商場與香港兩棲及爬蟲協會聯乘舉辦的「異寵世界」，探索異寵與牠們的產地。其中最受歡迎為「兩棲爬蟲生態館」及當天正進行的「陸龜爬行大賽」。

商場一直致力提供不同萌寵限定活動，為各位愛寵之人打造人寵共融購物消閒空間，而6月16日(星期日)YOHO MALL將於場內MY CINEMA包場大搞萌寵戲院專場，寵主可與愛寵進入戲院一同欣賞橫掃全球60多項大獎及提名、問鼎奧斯卡金像獎最佳動畫片的《汪汪夢裡人》，可別錯過。

新開幕的YOHO MIX元點面積近11萬平方呎，設有3大全新多元化共享設施，包括逾 10,000 呎融合藝術與娛樂元素的「戶外廣場」、「棒棒糖公園」及連接港鐵C出口的「光影長廊」。而YOHO PLUS加點面積近4萬平方呎，引入逾40間商店為新生代建構全面的教育空間並提供逾800個車位。

藉着兩大新場全新開幕，YOHO系商場率先在一期引入AI智能親善大使及新增設投影地圖。前者可與顧客實時互動交流，整合及解答有關商戶位置、場內活動、優惠資訊等問題。後者可透過輸入目的地關鍵詞，快速提供以投影技術將路線視覺化呈現的精準路線導航，兼可定點搜索場內各活動展區情報，貼緊智能出行新趨勢。