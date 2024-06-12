受禁者網上經營頻道　資深大律師：訂閱提供資金或違法

政府對包括羅冠聰在內6名涉嫌干犯危害國家安全罪行、潛逃到英國的人士，實施撤銷特區護照、禁止提供資金等潛逃者措施。當中羅冠聰有在網上經營Patreon頻道，讓訂戶觀看內容，身兼行政會議成員的資深大律師指訂閱相關頻道提供資金，將有機會觸犯相關法例，指訂戶看到頻道的內容，難以辯稱自己不知道正在支持甚麼行為，認為今次措施可禁止涉案人繼續獲取資金援助，進行危害國家安全的行為。

對於撤銷特區護照的措施，該資深大律師指涉案人仍有機會可申請海外護照，因此未必可妨礙他們的活動，如果他們要回港自首或伏法，相信特區政府也會有安排。他又認為措施不會牴觸《基本法》列明香港居民有出入境自由的條文，因為相關條文的前提是要有特區政府接納的旅遊證件。

被問及本身是大律師的霍嘉誌被暫時吊銷執業資格，會否影響海外資格，該行會成員指要視乎當地要求，部分地方會要求申請者有其他地區的專業資格，但亦有地方只要求申請者通過執業試。

該行會成員指香港備受西方國家打壓已無日無之，不認為今次措施會令西方國家增加或減少對香港的抹黑。他指特區政府有責任落實維護國家安全的法例，相信社會亦會同意法例不應是「無牙老虎」，不應讓人誤以為只要逃離香港便可無法無天，繼續在海外傷害國家和香港特區，因此政府有需要採取實質和直接的行動。

議員黎棟國指任何人不可以向有關人士提供任何形式的金錢資助，包括家人給家用、付款收看網上頻道等任何金錢上的交易，但有關條文沒有域外效力。

至於撤銷特區護照，他指特區護照是旅遊證件，等同有關人士身上沒有有效旅遊證件，有關做法是要限制對方不能離開當地。有關人若要離開身處的地方，需要申請有效旅遊證件或旅遊文件，而目的地是否接受，又或需要取得入境簽證等。如果有關人士擁有特區不承認的BNO，如目的地接受便可以使用。