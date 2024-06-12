打擊傀儡戶口清洗騙款拘175人　涉665名受害者失近8億元

執法部門於5月27日至本月11日一連16日，展開代號「穿雲」打擊詐騙及清洗黑錢行動，期間一共拘捕175人(17至75歲)，包括108男及67女。各被捕人分別涉嫌「以欺詐手段取得財產」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「煽惑他人犯洗黑錢罪」等罪名被扣查，當中包括5名傀儡戶口買手，其餘則大多為傀儡戶口持有人。

被捕人分別報稱為廚師、裝修工、運輸工及家庭傭工，部分人貪圖數千元報酬賣出多個自己名下戶口，供詐騙集團操作清洗大額騙款，其中一名41歲男廚師更於短時間內賣出14個戶口，顯然不能以「不知情」為由推搪其犯罪行為。而被捕的5名傀儡戶口買手，則相信透過網上平台發出招攬信息，並提供一條龍服務陪同戶口持有人開戶，執法人員透過放蛇行動，成功將其拘捕。

據初步調查所得，被捕人牽涉至少141宗不同騙案，案中665名受害人(15至89歲)分別損失900港元至2,800萬港元不等，騙款總額高達7億8千萬港元。受害人包括不少高學歷、高收入的專業人士，例如醫生、律師、藥劑師、大學研究員及投資分析師等，當中以投資騙案最為普遍，騙款金額亦是最高。

騙徒透過漁翁撒網方式廣發Whatsapp訊息，推銷高回報、低風險的投資計劃，又冒充股壇名人、藝人、玄學家等作招倈，聲稱有股票內幕消息等吸引受害人在虛假網站投資，其中一名73歲女受害人被反覆要求過數至騙徒戶口，最終傾家蕩產損失2,800萬港元。執法部門呼籲市民揀選正規、持牌的投資機構，切勿輕易轉帳，或提供個人銀行資料給陌生人。