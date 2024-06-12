圓方地盤兩命事故　案件再押至9.13再訊

西九龍柯士甸道西港鐵圓方一地盤去年9月發生奪命工業意外，兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡。執法部門早前先後拘捕涉案工地的二判及大判工程經理，其後落案起訴該二判一項誤殺罪，案件今（12日）於九龍城裁判法院再提訊。法庭應控方要求，把案押後至9月13日再提訊，批准兩人保釋。

兩名被告分別是沈玉權(62歲，報稱公司董事)及葉禮彬(40歲，報稱公司經理)。他們各被控1項誤殺罪，指他們於2023年9月23日至9月24日之間，首尾兩日包括在內，在油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子劉浩祥及郭伙記。

控方今日指，本案在去年9月首度提堂，由於涉及大量科學數據分析，要由專業人士取空氣樣本及水樣本，並分析硫化氫濃度如何致命，另需索取兩名死者死亡報告，控方需時繼續準備，申請把案押後至9月再訊。控方強調，沒有刻意拖延。兩名被告均申請保釋，裁判官聽罷陳詞後，批准兩名被告保釋。沈玉權准以10萬港元保釋，其胞弟人事擔保10萬港元；葉禮彬則准以13萬港元保釋，其胞妹人事擔保13萬港元。兩人均需每周3次到警署報到，期間不得離港。

案件編號：KCCC 2591，2643/2023