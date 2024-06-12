旅發局成巴塞爾藝術展合作夥伴　簽三年全球策略合作協議　

今年三月，巴塞爾藝術展香港展會上展出滿載地道情懷的展品「茶餐廳」。

本港作為中西文化薈萃的國際城市，每年舉辦多項藝術展覽，當中包括知名的巴塞爾藝術展。香港旅遊發展局(旅發局)今日(12日)宣布，與巴塞爾藝術展(Art Basel）簽署為期三年的全球策略合作協議，涵蓋全球所有巴塞爾藝術展。而旅發局亦成為首間與 Art Basel簽訂同類協議的旅遊推廣機構，首個合作項目將於今年10月登場。

根據策略合作協議，旅發局將成為巴塞爾藝術展的展會合作夥伴，並於未來三年，每

年在4場巴塞爾藝術展全球展會，包括巴黎展會、邁亞密海灘展會、香港展會以及巴塞爾展

會，設置沉浸式體驗區。而雙方首個合作項目，定於今年10月18日至20日，於巴黎大皇宮舉行的巴塞爾藝術展巴黎展會登場。

旅發局總幹事程鼎一指，今次與巴塞爾藝術展的策略合作，彰顯旅發局一直於全球推廣和宣傳香港的努力。旅遊局冀透過在巴塞爾藝術平台，舉辦一系列沉浸式體驗，展示香港的獨有魅力，從而啟發更多旅客來港，親身探索城中豐富多元的中西文化薈萃。

巴塞爾藝術展行政總裁Noah Horowitz就指，樂於與長期合作夥伴旅發局，一同推動這項極具意義的項目。是次合作旨在將香港特色在國際舞台上呈現，為展會訪客帶來更精彩體驗，並加強香港與全球藝術界的聯繫。

巴塞爾藝術展早於2013年首度進軍香港，自2020年起，旅發局與巴塞爾藝術展有多項成功合作項目。今年三月，雙方於巴塞爾藝術展香港展會上，合作展出具地道情懷的「茶餐廳」。場內綴以色彩繽紛裝飾與懷舊陳設，讓顧客享用菠蘿包、奶茶等港式地道美食，親身體驗東西文化匯聚的魅力。