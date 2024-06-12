7月全港公屋邨設廚餘回收桶　2年內達到1座1個

雖然垃圾徵費計劃暫時告吹，但根據環境保護署的《香港固體廢物監察報告》，2022年廚餘佔家居廢物34%，有議員指政府應按部就班地加強家居廚餘回收，詢問當局針對公共屋邨和私人屋苑設置廚餘收集機的計劃。

議員梁子穎今(12日)在立法會提出口頭質詢，指公共屋邨的智能廚餘回收桶容量有限及經常爆滿，不利居民建立廚餘回收習慣，詢問當局會否加快於房屋署及香港房屋協會轄下的公共屋邨落實「一座一智能廚餘回收桶」的目標，以及在私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃下，私人屋苑的參與期為28個月，獲分配的智能廚餘回收桶須於參與期結束時歸還，令私人屋苑的廚餘回收工作出現空窗期。

環境及生態局局長謝展寰表示，香港現時產生約11,000公噸都市固體廢物，約30%為廚餘，而廚餘收集點數目由2022年中170個增加至現在1,100，今年5月，平均每日全港廚餘回收量約270噸，比去年增加約60%。

在收集家居廚餘方面，他指環保署在全港90%公共屋邨安裝智能回收桶，預計可於今年7月在全港所有公共屋邨完成安裝，比原定時間提早1個月，在未來1年，環保署會進一步加強各項家居廚餘收集措施，如增加1倍智能廚餘回收桶，並設立100個回收流動點，並在約100個垃圾收集站設立回收點，而環保署安裝了合共698個廚餘回收桶，回收桶設有重量傳感器等功能，當達到70%滿時，系統會自動以電話訊息提醒清潔工人更換，環保署已向房屋署提供額外資源，增聘清潔人手。

私人住宅方面，他指環保署現正考慮優化現有計劃，至涵蓋1000戶以下的私人屋苑，預計在2024/25財政年度，將有超過400個智能廚餘回收桶在私人屋苑服務，資助項目完結後，環保署會繼續支援有關私人住宅。環保署也在近4個住宅區的綠在區區設施，包括綠在深水埗、東區、西貢、沙田，安裝智能回收桶，可供三無大廈使用，首個在食物環境衞生署轄下的街市設立的公眾智能回收點也在今年4月在駱克道街市啟用。

梁追問指目前O Park每天只能處理200公噸廚餘，未來的O park 2只能處理300公噸，詢問何時可以解決每天3,000公噸回收的廚餘。謝指大埔污水廠、沙田污水廠正進行「廚餘、污泥共厭氧消化」試驗計劃，每天可處理100公噸，O park 2可以做到處理600公噸，並正在推動廚餘再生盒，新建的污水廠會將污泥處理缸改為廚餘、污泥共厭氧消化。

議員楊永杰指有屋邨依山而建，全條邨只有3座廚餘機，而且需要走20分鐘才能到換禮物機，謝指希望能快速加大廚餘收集，但牽涉資源，房署也需要安排人員管理，他又指如增加禮物機，運作成本相當高，環境局考慮綠綠賞積分可兌換購物券，相信更受歡迎。

議員陳紹雄表示，處理廚餘涉及的成本不少，而市場上有在地處理廚餘的設備，詢問當局會否考慮引入這些廚餘機。謝指已開始接觸不同供應商，安排試驗，並會檢視在地處理的廚餘機製作的副產品能否有效利用。