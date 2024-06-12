廉署起訴公司董事　涉嫌用墨西哥護照以虛假身分開設銀行戶口

廉政公署早前接獲有關操縱上市公司股價的貪污投訴，並於去年8月與證券及期貨事務監察委員會採取聯合行動。廉署調查期間揭露一宗案件，在徵詢律政司法律意見後，並於昨日(11日)落案起訴一名公司董事，控告他涉嫌以欺騙手段取得服務，使用虛假身分在兩間銀行開設多個戶口。原有貪污調查仍在進行，廉署不排除會再作檢控。

遭起訴的人士為方思遠，37歲，被控兩項以欺騙手段取得服務罪名，違反《盜竊罪條例》第18A(1)條。他已獲廉署准予保釋，以待明日(13日)在東區裁判法院應訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

被告於2020年11月及2021年9月，先後約見兩間銀行的職員，申請開設個人銀行戶口。控罪指被告涉嫌以欺騙手段，訛稱自己為一名持有墨西哥護照的男子Fong Tim，不誠實地取得該兩間銀行的服務，開設共8個個人銀行戶口，當中包括股票戶口。

被告在開戶時向銀行職員出示上述護照，以及簽署文件確認他提交的資料真確無誤。廉署調查顯示，該護照上的姓名及出生日期，與被告其他身份證明文件所顯示的資料均不相同。如該兩間銀行知悉被告持有不同名字及出生日期的不同身份，便不會批准其開戶申請。該兩間銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。