啟德體育園明年啟用　政府設指標規管營運公司

啟德體育園預計今年底落成，明年上半年啟用。然而，連番疑似「搭雞棚」事件令議員關注這個耗資300億港元的香港歷來最大型體育基建項目，問及政府如何規管有關場地使用。政府回應指，已規定體育園公司需按規定舉辦一定日數的體育活動，違規會視乎場地大小罰款50萬至5萬不等；參與活動的人次亦有規定，低於標準亦會被罰款。另外，明年的第15屆全國運動會（十五運會），香港承辦的8個項目中有3個會於啟德體育園舉行，包括劍擊、男子手球及七人橄欖球。

政府提到，啟德體育園由啟德體育園有限公司作為承辦方，負責設計、興建和營運工作。按照規定，公司在營運期必須就於主要設施舉行一定日數的體育活動。如未能達標，政府可根據合約要求承辦方繳交指定的金額。按照規定，第一至五個營運年度，主場館需要每年舉辦40日體育活動；室內體育館為每年76日；公眾運動場及園區內其他地方則為每年69日；體育活動的總出席人次需達到60萬人次。如未達標，則需按場地罰款，主場館低於規定日數每日罰50萬；室內體育館每日10萬；公眾運動場和園區內其他地方每日5萬，而活動出席人次低於標準，則每少一人罰25元。有關標準會於第六至十個營運年再提升。

政府又指，營運公司承諾推行一項「體育活動支援計劃」，以支持體育盛事。計劃總承擔為15.83億港元，攤分約20年執行；有關承擔可用作豁免在體育園舉行體育活動的場地租金，或直接贊助體育活動。政府希望有關安排可鼓勵承辦方積極推動啟德體育園成為本地及國際大型體育活動的「理想目的地」。

另外，政府亦提到十五運會將於明年11月9日至21日舉行，考慮到預計比賽日數、香港現有及即將落成的場地設施、布置場地所需時間、以及交通運輸安排和人流管理等因素後，將會在啟德體育園舉辦劍擊、男子手球及七人橄欖球共3個競賽項目。至於籃球（男子22歲以下組）、場地單車車及高爾夫球將分別在香港體育館、香港單車館及粉嶺高爾夫球場進行；而鐵人三項和沙灘排球將於中環海濱及維多利亞公園舉行。