挽救旅業　議員倡設電影主題旅遊園區　優化電影基金

政府擬保留和展出電影《九龍城寨之圍城》的部分廠景，以推動旅遊業。有議員今日(11日)在立法會口頭質詢當局會否考慮優化電影發展基金下的各項資助計劃，又建議善用電影發展基金，設立以電影為主題的旅遊園區，當局回應指會總結經驗，以繼續優化計劃，又指政府願意考慮不同推動電影發展的方案。

提出口頭質詢的議員鄭泳舜指電影《九龍城寨之圍城》最近在康城影展大放異彩，令電影業界士氣大振。然而有關製作私人企業投資，製作費高達3億港元才有機會衝出香港，但政府的「電影發展基金」所資助的電影，製作成本不高，票房參差，當局會否考慮優化發展基金下的資助計劃，或推出其他優化措施；而發展基金下各項計劃當局有否評估各項計劃的成效；當局有否其他部署，支援香港電影到其他地方發行。他又指過去不少香港電影在海內外都有良好口碑，而相關電影場景和服裝道具都好吸引，當局會否善用基金，同商業機構更好地合作，成立具香港特色的主題旅遊園區或觀光景點。

另一名議員指電影與旅遊的互動性好強，當大家提起電影《魔戒》就會不期想起新西蘭。他說鄰近好多地區或國家都有一些政策導向，資助外來製作團隊前往當地拍電影。政府會否借鑑有關做法，吸引外國製作團隊來港拍攝，藉此宣傳香港景點，如十多年前的《蝙蝠俠》。議員吳傑莊指一劇之本最重要是劇本，可是基金的劇本孵化計劃，過去只投入800萬港元，詢問當局可否加大投入。

文化體育及旅遊局副局長劉震回應指，政府會因應電影業界的發展需要，不時檢視基金範疇及運作，政府更在2020年推出電影製作融資計劃放寬措施，考慮到當時業界因疫情挑戰，從而優化機制，調整融資額，合格申請可獲融資比例，為製作預算40%或900萬港元元，以較低者為準。而有關放寬措施已一再延長至明年1月14日，政府會總結放寬措施的推行經驗，以繼續優化計劃。

他又指電影發展基金已經資助超過100部電影，起用超過100位新進導演及監製，多部電影取得不錯票房成績，為了進一步拓展香港電影境外市場，政府上月推出《開拓內地電影市場資助計劃》，期望增加香港電影進入內地市場的機會。至於吸引外國電影團隊在港拍攝的建議，他指政府會考慮，包括提供一站式協調服務或不同優惠，若有措施推出會適時公布。