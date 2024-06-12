港大校內運作調研小組何時交報告？　教局稱非調查個別事

香港大學爆發的校政風波未平息，教育局局長蔡若蓮指政府在本月11日成為調研小組，就近期香港大學內部運作爭議事宜進行調查研究，被問及調研小組何時交報告，她指小組主要目的釐清事實，了解各方問題和關注，參考本港和國際在大學運作上良好的做法，提供意見讓大學改善，不存在就某些事宜作出調查報告。

蔡若蓮指小組目標有3個，包括釐清事實和了解各方問題；協調內部溝通，協助各方配合；按調研情況提出意見，確保大學按大學問責協議，妥善運用公帑，而小組已經展開工作，而社會對教資會資助大學有效提升大學管治寄以厚望，珍惜香港大學在一代一代人耕耘下，得來不易的卓越成就，相信成立小組能夠提高管治效能，同心協力推動港大創佳績。

被問到調研小組何時交報告，她指小組主要目的釐清事實，了解各方問題和關注，參考本港和國際在大學運作上良好的做法，提供意見讓大學改善，不存在就某些事宜作出調查報告。她又指小組組成方面，教育局制定教育政策以及監督大學履行責任，小組有教育局常任秘書長，教資會主席則檢視大學是否符合教資會大學問責協議的要求。

被問到調查小組有否時間表，會否公開調查結果，並邀請當事人出席小組，她指事件需要配合學校實際需要，小組需要確保院校運作暢順，成果希望「逐步呈現」，因此不旨於書面報告，而是發揮實際作用。