假學歷報讀大學　政府稱零容忍　無內部推薦途徑

香港大經管學院早前發現有碩士生懷疑入學時學歷造假，學院稱已報案。有議員今日(12日)在立法會上口頭質詢有關專上學院與留學中介的關係，教育局局長蔡若蓮指個別大學發現有極少數入學申請個案涉嫌在申請入學時提交虛假文件，大學已就事件向警方報案。由於案件已進入司法程序，不評論個別個案。她重申政府、大學以至社會對利用虛假學歷申請入學採取「零容忍」的立場。

蔡若蓮指8所教資會資助大學明確表示，並無授權任何留學中介機構取得任何程度的錄取權；無承諾保證錄取經留學中介機構推薦的申請人；亦沒有「內部推薦」讓申請人「保證取錄」的途徑。

對於坊間或網上不良升學中介機構聲稱可「保證取錄」的不實資訊，以及教唆違法等勾當，她指大學已加強留意，並主動在網站、社交媒體及申請表上澄清，提醒所有入學申請資料必須正確無誤，絕不姑息違法行為，又提到院校表明沒有聘用留學中介，亦不容許學生通過向院校捐贈經費，以獲取直接錄取名額。

有議員關注當局會否尋求內地執法部門協助，跨境打擊不法中介，她強調若發現懷疑虛假不實的廣告，會向社交平台投訴、轉介執法部門，院校亦會作出澄清。