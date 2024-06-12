新資本投資者入境計劃推出3個月　入境處原則上批逾40宗

為進一步吸引更多新資金落戶香港，政府在去年12月19日公布新資本投資者入境計劃的詳情，有議員今（12日）質詢有關計劃的申請，當局指在今年3月接受申請至5月底，接獲超過250宗申請，並批出超過100宗申請的淨資產審查，當中包括歐美及新加坡等地，入境處逾40宗申請作出原則上批准，如接獲的申請全數獲批，預計可為香港帶來超過75億港元資金。

根據新計劃的規定，每名合資格申請人須投資最少3,000萬港元於獲許投資資產，其中300萬港元須投入由香港投資管理有限公司成立和管理的資本投資者入境計劃投資組合，議員簡慧敏提出質詢，詢問該公司怎樣為投資組合選擇投資對象，以及會否將其管理的基金與該投資組合配對，投放到該投資組合，並詢問自新計劃於本年3月推出至今，當局接獲多少宗查詢，以及分別收到及批出多少宗申請。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，投資組合投入的300萬港元設有鎖定期，不保證資本保值及分派股息，投資組合安排將會在今年第3季公布，新計劃下，投資推廣署負責審查申請是否符合有關財物規定，入境處負責審批簽證、進入許可、延長逗留期限等申請，申請人經投資推廣署核實符合資產規定後，可以向入境處遞交來港居留的簽證和進入的許可申請，給予申請人原則上批准後，會批准以訪客身份在港逗留不多於180日，以作出所承諾的投資，申請人完成後，入境處會正式批准入境申請，讓申請人和受養人一般在港逗留不多於24個月，其後可申請延長逗留期限，每次不多於3年，條件是持續符合新計劃規定。

許指自從新計劃在3月1日起推出至5月底，投資推廣署一共收到超過3,000宗查詢，主要來自潛在申請人和服務提供者，接獲超過250宗申請，並批出超過100宗申請的淨資產審查，當中包括歐美及新加坡等地，入境處逾40宗申請作出原則上批准，如接獲的申請全數獲批，預計可為香港帶來超過75億元資金，而處理申請時間視乎個別申請所載的申請人資產類別、證明文件是否充足，就淨資產審查申請，如申請人提供的資料齊備，投資推廣署一般約需要3星期完成審批，入境原則上審批一般約3星期完成審批。

簡慧敏指舊計劃接獲近4,000宗1年的申請，現時只有3,000宗查詢，投資推廣署截至5月底正式批出及符合投資規定的只有1宗，入境處正式批准的申請目前是0，詢問當局如何加大計劃吸引力及簡化程序。許表示當年計劃進行11年，共有44,000宗申請，但一開始也沒有每年4,000宗，因此需要有過程讓大家有興趣，他又指過去推出一系列措施，包括和業界組成聯盟，今次計劃發揮聯盟作用，傳遞信息給業界。

議員尚海龍指目前數字不理想，政府需要思考計劃推出時間是否已經遲了，指新加坡2022年優惠資本投資者入境計劃吸納2,800多位投資，又詢問300萬作為上限投資創科，是否可以將3000萬港元全部投資創科。許指計劃3月開始，市場對於申請要求相信會慢慢消化。