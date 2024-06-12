吸人流錢流　議員倡拓古蹟及宗教遊

外界批評香港景點少。有議員今日(12日)在立法會質詢政府會否利用近日一齣叫座電影來推廣旅遊，在吸引遊客的同時，如何做到旺丁兼旺財。政府指正與相關電影公司商議，探討將電影物資如劇照道具作展覽的可能性，至於怎樣將「人流」轉化為「錢流」則視乎業界，政府只是負責「搭台」。

議員鄧飛指近日一齣關於九龍城寨的電影叫好叫座，而政府上月表示會計劃透過電影發展基金支持與電影相關的展覽及推廣活動。他要求當局交代如何分配有關資源有效運用，持續推動本港電影的國際化和本地文化旅遊的發展；當局有何策略或措施提升香港特色文化旅遊的國際形象，吸引更多國際遊客來港體驗獨特的歷史與文化；政府有否計劃引入「研學旅遊」的模式以增加香港旅遊業的多元化。

文化體育及旅局副局長劉震指政府正與相關電影公司商議，探討將電影物資如劇照道具作展覽的可能性，冀吸引遊客、帶動旅遊產業。在推廣特色旅遊方面，他指已先後推出舊城中環，深水埗及西九龍大城小區項目，向旅客推介多條特色漫步路線，感受地道文化，又指香港旅遊業發展成熟，市場上提供不少旅遊產品，旅遊代埋商可提供研學旅遊服務，當局會持續推廣，創意深度遊行程設計比賽的得獎路線，為業界開發更多旅遊產品之餘，亦為入境遊學團提供活動參考。

議員陳月明陳月明指，好多內地旅客通過香園圍口岸訪港，而香園圍附近有多個古村落和碉樓等古蹟，冀政府可開發更多適合旅遊的措施，如擴闊道路，提供旅遊巴停泊位等。議員管浩鳴亦指不少遊客對於宗教景點有興趣，建議當局研究宗教旅遊的可行性。

劉震表示，當局願意同地區一齊合作，推廣有特色的旅遊路線，包括宗教景點，冀同民政署合作，設計路線為旅客提供體驗之餘，亦要避免對當地居民或宗教聚會構成滋擾。