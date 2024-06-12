中大證實新膀胱癌手術減復發機會　患者亦無病情惡化

膀胱癌是泌尿系統最常見的惡性腫瘤之一，亦是全球十大常見癌症之一。而膀胱癌的傳統治療手術為「經尿道膀胱腫瘤切除術」(TURBT)，患者接受手術後一年仍有近4成復發機會，更有2.6%病情會有所惡化。香港中文大學醫學院進行了一項研究，在全球首次證明「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」(ERBT)較傳統手術TURBT能顯著減低患者膀胱癌復發機會約10至29%，而且沒有任何患者病情有惡化。

TURBT是膀胱癌的標準治療手術，醫生進行TURBT時需利用內視鏡經尿道進入膀胱，再將膀胱內壁的腫瘤和附近組織「切片式」切割。然而殘留的癌細胞有機會在膀胱內浮游，重新在膀胱壁植入生長，引致癌症復發；而且切割後的腫瘤組織過於零碎，難以評估腫瘤切緣。

而ERBT是治療非肌肉入侵性膀胱癌的另一種手術選擇。這種新技術能夠將膀胱腫瘤一整塊切除，而毋須將腫瘤逐片切割，減低癌組織重新植入膀胱壁生長風險；亦能通過顯微鏡細胞檢查對腫瘤切緣進行更精確的組織學評估。有文獻顯示，經ERBT將腫瘤完整切割的比率達到94%至99%。

中大醫學院外科學系泌尿外科組副教授張源津表示，透過今次研究，進一步證明了ERBT的臨床優勢，支持ERBT成為三厘米或以下膀胱癌腫瘤的一線手術治療。中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝補充，是次研究有多間醫院參與，反映不同醫院或中心的醫療人員均有能力進行ERBT。他又指，相信ERBT可以被廣泛應用，為對膀胱癌病人更有臨床效益的治療。